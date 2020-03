El brutal derechazo de Pavón en el inicio de la MLS 2020

Los Angeles Galaxy no pasaron del empate ante Houston Dynamo (1-1), en el debut de un Chicharito que estuvo desaparecido en combate.

En cambio, Pavón estaba con la flecha hacia arriba. El ex de Boca fue el autor de uno de los golazos de esta primera jornada de la MLS 2020.

David Bingham sacó en largo hasta la zona en la que estaba su compañero y el '10', tras un control con la espuela, inició una carrera impecable hasta el área rival.

Dos rivales le salieron al paso y no pudieron hacer nada. Pavón se abrió el hueco necesario para soltar un disparo letal que entró por la escuadra.

