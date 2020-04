El "buen rollo" del Granada para superar la pandemia

El mediapunta del Granada Fede Vico indicó este martes que "la unión y el buen rollo" del vestuario es "la clave" del buen papel firmado por los rojiblancos tanto la pasada temporada como en la actual y reconoció que "poder entrenar" es lo que más echa de menos durante el confinamiento por el coronavirus.

"Antes de comer, suelo dejar hecho el entrenamiento del día, aunque no soy muy estricto y a veces hago los ejercicios por la tarde", explicó el mediapunta cordobés en una charla con aficionados a través de la cuenta de Instagram del club andaluz.

"Las semifinales de Copa, ganar al Barça... hay muchos momentos, pero nada como el ascenso. Me encantaría poder vivirlo otra vez, o conseguir un título con el Granada, soñar es gratis", detalló.

Sobre la citada semifinal copera de este curso ante el Athletic Club, en la que quedaron eliminados tras rozar el pase a la final, comentó que fue "increíble y uno de los momentos más bonitos" que ha vivido en el fútbol.

"Tengo diez u once vídeos grabados del recibimiento de la afición y no me voy a olvidar nunca de ese partido pese a que fue un triste final, pero me quedo con lo vivido", señaló sobre ese encuentro de vuelta de las semifinales coperas.

Sobre la larga lesión que ha tenido esta temporada apuntó que le ha hecho "más fuerte" y le ha enseñado que "hay que ser paciente" porque "todo pasa, todo es temporal", algo que aplica "a lo que ocurre ahora" con el coronavirus.

El cordobés, de 25 años, reconoció que cuando empezó a jugar no se imaginaba llegar donde ha llegado pero que "en la vida tienes que marcarte un objetivo" y que el suyo era "disfrutar y ser futbolista".

"Con cuatro años lloraba porque no quería ir a los entrenamientos cuando me llevaba mi padre, y luego salía de los entrenamientos llorando porque no quería irme de allí", rememoró.

"Un momento difícil pero que seguro que pasará"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, calificó como "difícil" el momento que se vive en la actualidad en España por la crisis del coronavirus, pero dijo que "seguro que pasará".

"Quiero agradeceros lo mucho que nos apoyáis, en los momentos más difíciles siempre estáis con nosotros apoyando al equipo. Eso nos da mucha fuerza y os sentimos siempre muy cerca", indicó Diego Martínez en un mensaje mandado a los alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Granada y que ha hecho público el centro este martes en su cuenta de twitter.

"Por eso quiero devolveros todo ese ánimo, ese cariño y esa fuerza que necesitamos para superar un momento más de la vida, un momento difícil pero que seguro que pasará", añadió el técnico, que aparece ataviado con la camiseta del Granada en el mensaje lanzado a los escolares.