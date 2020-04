El Cádiz gana el Trofeo Carranza eSports benéfico

Una final emocionante que acabó con la victoria del Cádiz por 3-4 ante el Málaga. El cuadro amarillo ganó el torneo benéfico de FIFA 20 Trofeo Carranza eSports contra el COVID-19.

"He hecho el estilo del Cádiz, por fuera siempre, por dentro nunca, como dice el míster. He aprovechado sus fallos para marcar dos tantos. Me tiemblan hasta los pies", explicó Fali Giménez tras ganar a Ivan Jaime.

"Haré lo que me pida la afición, que es por ellos por lo que estoy aquí, Fueron ellos los que me repescaron en el torneo que hicimos y por eso estoy aquí", añadió el ganador del torneo.

De momento, pues todavía se pueden hacer donaciones para luchar contra el COVID-19, se han conseguido 1.445 euros en una campaña realizada por la Fundación Cádiz CF.