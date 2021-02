El Cádiz se moviliza contra el racismo

El Cádiz Club de Fútbol, a través de su Fundación, se ha unido a la campaña 'Show Racism the Red Card'. Además de participar en la campaña Sácale Tarjeta Roja al Racismo, el club, a través de su Fundación, está trabajando actualmente en el diseño de iniciativas que transmitan valores que combatan directamente contra la intolerancia en todos sus sentidos.

Las entidades de fútbol están obligadas a utilizar el poder del fútbol como una gran herramienta de integración y transmisión de valores, entre los que se encuentra por supuesto la lucha contra el racismo.

Uno de los principales refuerzos gráficos a la actividad son las fotografías del primer equipo, filial y equipo femenino mostrando las tarjetas rojas al racismo. Podemos ver a jugadores como Rubén Sobrino, Saponjic, Álex Martín, Marc Baró, Javi Pérez, Rodallega, Antonio Miguel, Kensly, Virginia Villegas, Lola Morón o José Mata, gerente de la Fundación, que han posado para la causa.

José Mata ha destacado que “el fútbol es un deporte que une a las personas. Como club tenemos que estar a la altura de estas premisas con acciones. Nosotros, como Fundación, y todos los que componemos el cadismo: jugadores, entrenadores, directivos, ayudantes, peñas y cadistas no podemos tener una actitud excluyente. Cualquiera que no quiera vivir de acuerdo con un Carranza tolerante se está excluyendo y los cadistas no excluimos a nadie”.

La Fundación CCF es consciente del impacto positivo que nuestros proyectos están teniendo en la vida de los gaditanos y gaditanas. Por eso "es aún más motivanete para el Cádiz", señala el comunicado, continuar construyendo y desarrollando ideas que sirvan para educar.

Cabe destacar que este programa, basado en la Red Card Campaign originada en Reino Unido, utiliza el poder del fútbol para ayudar en la lucha contra el racismo y cualquier tipo de discriminación. Los objetivos principales que se persiguen son reducir la violencia física y verbal asociada al racismo, concienciar de la diversidad y fomentar la cohesión social.