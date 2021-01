El Cádiz todavía no sabe lo que es lanzar un penalti

El Cádiz continúa caminando hacia su objetivo de mantenerse en Primera División y se encuentra a cuatro puntos de la quema con el partido ante el Deportivo Alavés por disputar.

El conjunto gaditano es, junto al Getafe, el equipo que menos goles a favor tiene de toda la LaLiga Santander y hay un dato curioso, según ha destacado el diario 'MD'.

Los de Cervera todavía no saben lo que es tener una pena máxima a favor en las 17 jornadas de liga que se llevan disputadas, siendo así el único equipo que no ha lanzado desde los once metros.

Así pues, son 12 los tantos que suma el Cádiz y todos han llegado a través de una jugada, a balón parado o no. Por el contrario, la Real Sociedad es el equipo que más penaltis ha lanzado con un total de siete.