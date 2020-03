El Cádiz y Momo se defienden: "La firma del Watford es falsa"

El Cádiz, que lleva todo el año subido a la gran ola del ascenso, un objetivo cada vez mucho más cercano, se ha llevado un buen palo que ha sentado como un terromoto en la institución. La FIFA le ha inhabilitado por dos años sin poder hacer fichajes tras una denuncia del Watford. Este martes, tanto el club como el jugador salieron al paso para desmentirlo.

"Nunca firmé ningún contrato con el Watford. La firma del documento que aporta el Watford a FIFA es falsa. Está acreditado por un informe caligráfico e independiente que se aporta a FIFA", comentó Momo, que leyó públicamente un comunicado.

Muy sorprendido, el defensa senegalés insistió en negar lazos con los 'hornets'. "Nunca he tenido contacto ni he conocido a nadie del Watford. Nunca me llamaron al inicio del supuesto inicio de contrato ni cuando acabé con el equipo croata y nunca he estado en Watford ni en Reino Unido. Es fácilmente comprobable. El Watford nunca me abonó dinero. He tenido ayuda de mi representante para sobrevivir", explicó.

Por su parte, los servicios jurídicos del club andan recopilando toda la documentación para presentar formalmente en el TAS la sanción cautelar para poder fichar en el próximo mercado de verano. "El Cádiz ha obrado de buena fe. Investigaremos y realizaremos las acciones que procedan. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todo el cadismo porque creemos que el TAS nos dará la razón y no afectará a nuestro club", comentó Martín García, abogado de la entidad.

Por último, el director corporativo, Enrique Pérez, también aportó argumentos para la esperanza: "Generalmente, si como dice el Watford estaba decidido, no solicitó el transfer de vuelta. El plazo de fichajes en Inglaterra termina el 8 de agosto, por lo que no llegaron a solicitar el transfer. Nosotros pedimos el pasaporte del jugador a FIFA en el que estaba claro que el jugador estaba libre".