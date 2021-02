El Cagliari anuncia el fichaje de Asamoah

Una vez finalizado el mercado de fichajes, los equipos pueden todavía incorporar a futbolistas que estén sin equipo. En una larga lista de 'cracks' que no tienen compromisos con ningún club, el Cagliari ha aproechado para cerrar un traspaso.

Kwadwo ​Asamoah, que quedó libre del Inter en la 2019-20, firmó este miércoles con su nuevo equipo, con el que se compromete hasta el final de la presente campaña.

Veteranía y jerarquía para un Cagliari que busca salir de los puestos bajos de la tabla y evitar así un posible descenso a la Serie B de italia.

Ho avuto l’opportunità di conoscere in questi giorni Cagliari, città e persone fantastiche! Non vedo l’ora d’iniziare Pronto a combattere per questi colori #forzaCasteddu @CagliariCalcio



...https://t.co/v3T14sssgT pic.twitter.com/xOojdcsiCw