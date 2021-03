El Cagliari clama al cielo por el perdón a Cristiano

Después de caer eliminada en Champions, la Juventus se olvidó del tropiezo ante el Oporto con una victoria plácida ante el Cagliari (1-3), con protagonismo de un Cristiano que firmó un 'hat trick' estelar.

Pero la cosa pudo haber cambiado si el árbitro hubiese decidido expulsar al portugués justo después de su primer tanto. En el 14', el de Madeira, que intentaba llegar a un balón, le dejó una marca a Cragno con sus tacos y el árbitro solo le mostró la amarilla.

Y eso sacó de quicio al presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. El mandatario atendió a 'Sky Sport' y se quejó amargamente de que CR7 no viera la roja directa: "Me molesta que Ronaldo no haya sido expulsado, ya que ese incidente podría haber cambiado el partido".

"Fue una jugada peligrosa que puso en riesgo a nuestro portero y debería haber sido sancionado con tarjeta roja. Eso es lo que dicen las reglas", añadió.