"El calendario es una locura, ya estamos matando a los jugadores"

El Barcelona se verá las caras esta jornada con el Valencia de Javi Gracia y su homólogo, Ronald Koeman, analizó el rendimiento actual de su equipo y el del rival en la rueda de prensa previa. También repasó otros aspectos de la actualidad balompédica 'culé'. Llamó la atención su análisis de Riqui Puig, De Jong, Messi y Pedri o su nueva queja sobre el calendario, que ve con muy malos ojos.

"Para cualquier partido, depende mucho de nosotros mismos. Hay que estar muy concentrados, hay que poner mucha energía. Es un equipo fuerte y creo que, en los últimos seis partidos, solo han perdido uno. Han ganado al Madrid. Es un equipo competitivo ante el que tendremos que estar bien para crear. El tema es la confianza, siempre creamos oportunidades, debemos tener un poco más de efectividad, pero lo más importante es crear y creo que el equipo está haciendo un gran fútbol hacia arriba y crea oportunidades", comentó.

"Para un entrenador, es importante tener a todos los jugadores disponibles. Hay jugadores en ataque con diferentes calidades, algunos que juegan mucho con el balón, cuando el equipo juega con profundidad... puede que busquemos tener uno más en el mediocampo y, además, tenemos gente en el mediocampo que puede jugar en más posiciones. Esto es importante porque, hoy en día, se habla mucho de sistemas, pero creo que la libertad de cada uno en el campo es importante y, últimamente, tenemos más libertad desde cada posición y esto es complicado", dijo además.

Y continuó en el plano táctico para agregar: "Siempre analizamos a los rivales: hay muchos que juegan 4-4-2. Soy partidario de llenar el centro del campo con jugadores que tengan libertad. Podemos jugar diferente en nuestros sistemas. No hay que obsesionarse con el sistema. Se pueden ir cambiando durante el partido. Estamos mejorando en ello".

Cuando le preguntaron sobre si el grupo está unido o si ha notado algo en el ambiente, contestó: "Como he dicho anteriormente, he visto un ambiente bueno siempre a pesar de los partidos que hemos perdido. Es más fácil tener un ambiente de alegría cuando ganamos o cuando hay un partido como el del otro día. Además, que ha sido un partido donde tuvimos que estar mucho sin balón, importantísimo por la calidad del contrario también"

"Si hay un contrario que juega con mucho balón largo, no hay posibilidades de presionar, así que creo que el partido ha sido muy bueno para presionar al contrario y eso lo hicimos bien. Nos gusta tener esta energía, pero depende del contrario, que influye mucho en nuestro juego, pero queremos dominar, queremos robar balones arriba. Esta es nuestra idea, pero, a veces, salen partidos de otra manera que no te gustan. Es importante tener otro partido en casa y ganar, hemos ganado dos de tres, y nos falta uno (el del Valencia)", añadió.

"Sé que Angulo, Cañizares y Albelda son comentaristas. Como todo el mundo sabe, tampoco para mí ha sido el mejor recuerdo de mi carrera como entrenador. Son cosas que pasan, son decisiones que has tomado, puede que me haya equivocado como cada persona puede equivocarse, pero por lo menos ganamos algo. Un título, y claro que tengo que reconocer que es un sitio complicado porque durante los últimos 15 años han tenido muchísimos cambios por parte de los entrenadores y parece, parece, que es un sitio complicado donde, a veces, falta tranquilidad para poder trabajar", aseveró sobre su paso por el Valencia, en el que tuvo que afrontar una criba parecida a la de cuando comenzó en el Barça.

Respecto a la situación de Mingueza, aseguró que no puede hablar de ello, pues lo que ha de hacer es comentarlo con los jugadores implicados, como él o Lenglet, ya que comparten especialización sobre el terreno de juego. La última vez, el canterano gozó de protagonismo.

Le tocó también comentar, en la misma línea, cómo avanza Araujo: "Es un jugador que, a pesar de su juventud, físicamente es muy fuerte. Es alto y rápido, son cualidades importantes para un defensa. Tiene un carácter fuerte, manda y entrena a tope todos los días. Ciertas cosas con balón tiene que mejorar, como su primer control y la circulación de balón, o buscar pases verticales. Pero está jugando y tiene un gran futuro. Quiere mejorar, quiere escuchar y está abierto a cualquier consejo".

Sobre el apretado calendario, dio su parecer: "Sigo con los mismos pensamientos porque el calendario es una locura. Además, si ganamos la semifinal de Supercopa, hay un partido más. Hay muchos partidos fuera de casa en horarios tarde, como el partido ante el Granada a las 18:30, ojalá jugáramos más partidos a las 21:00. Ya estamos matando a los jugadores, ya se ha visto".

"Yo pienso siempre que los buenos jugadores saben jugar bien. No dependen de los que están al lado. Tienen vista, tienen calidad, saben bien llevar este tema futbolísticamente", dijo cuando se le preguntó por el buen hacer de Leo Messi o Pedri cuando están en el verde.

"Últimamente, coge un poco más de libertad en su juego para hacer más cosas arriba e intentar tener más peso en la última parte del campo. Claro que hemos hablado sobre esto, también depende de quién está a su lado, él puede coger más libertad porque es rápido, pero también con balón. El cambio es más por coger responsabilidad en el campo de un jugador bueno que, claro, así me gusta porque es un gran jugador y tiene que coger más el mando en el futuro de este club", aseguró acerca de De Jong.

A la hora de analizar el descanso del que ha estado gozando Sergiño Dest, explicó: "Mínimo, me gusta tener dos jugadores por posición. Aquí estamos más limitados porque Sergi Roberto está lesionado. Mingueza podría ocupar esa posición. Depende de cada jugador, cómo esté físicamente. Tenemos los informes del estado físico. No vamos a arriesgar mucho con un jugador que pueda estar a punto de lesionarse. Si no, adelante".

Y pasó al caso de Riqui Puig: "Necesita más físico. Me gusta la gente que cada día trabaja para mejorar. Y que cogen las opciones con dos manos para mejorar las cosas. Hoy en día, no todo es calidad técnica, también se necesitan otras cosas. Si hay alguien en la plantilla que tiene demasiada competencia, pero quizá en los entrenos no hace suficiente para hacer cambiar al entrenador en pensar cosas".