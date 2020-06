"¿El calendario? Nada de excusas, vamos a jugar a tope"

El Real Madrid ocupa la segunda posición de LaLiga con 56 puntos, dos menos que el Barcelona, y recibirá al Eibar en el Alfredo Di Stéfano a las 19.30 horas.

Zidane empezó su rueda de prensa previa a este duelo recordando a los fallecidos por COVID-19 y expresando su gratitud a los sanitarios.

La vuelta

"Es una suerte volver a jugar. Hemos trabajado muy bien físicamente. Estamos preparados para comenzar", afirmó el francés.

El técnico también habló del cambio de estadio: "El Di Stéfano es nuestro estadio. Nos adaptamos a lo que nos toca y encantados. Las distancias son las mismas y hemos entrenado ahí"

"Esto es el Real Madrid y tenemos a los mejores jugadores. Es mi trabajo, nos toca elegir entre 24 o 25 jugadores", afirmó sobre los descartes.

"Todos los jugadores que están disponibles están en forma. Lo bueno es que van a estar todos en el banquillo. Esto me gusta y puedo tener la posibilidad de elegir entre los 23", explicó.

Hazard, Asensio, los cambios y el calendario

Además, Zidane dio buenas noticias con respecto a Hazard y Asensio: "Van a estar con nosotros. Han tenido tiempo para trabajar y van a estar disponibles"

¿Qué piensa el galo de los cinco cambios? "No pienso en si los cinco cambios benefician o no. Son normas diferentes y nos toca adaptarnos. Si hay cinco cambios, cinco. Si hay siete, siete", afirmó.

"Nos adaptamos. Vivimos un momento tan extraño que estamos contentos y nos adaptamos. Estamos preparados para todo", agregó.

El técnico madridista también se pronunció sobre el hecho de jugar después del Barça: "Es el calendario y también podemos hablar del descanso de los equipos. Nos adaptamos a la situación"

"Tenemos la costumbre de jugar cada tres días. Nada de excusas. Vamos a jugar a tope, el resto es para vosotros", aseguró.

"Hazard está muy bien. La mala noticia es lo de Jovic, que se ha hecho daño en su casa. Estará un tiempo fuera, no sé cuánto. Es una mala noticia, veremos si puede volver antes de qu termine la temporada", dijo sobre el belga y el serbio.

Jugar sin la afición y el confinamiento

Zidane aseguró que jugar sin público no les quitará ilusión: "No me gusta jugar sin público. La situación es esta y nos adaptamos. Respetamos lo que nos digan. Nada nos va a quitar la ilusión por jugar. Vamos a darlo todo en el campo igual que con público"

"Hemos tenido un mes para prepararnos y es suficiente. Soy muy positivo. A lo mejor nos puede costar terminar un partido. No es lo mismo la competición que un entrenamiento fuerte. Lo importante es estar preparados", explicó.

¿Cómo ha pasado el confinamiento? "He visto mucho fútbol durante el confinamiento porque me gusta mucho. Mucho fútbol y mucha familia. Cocinar nada... Lo intenté, pero soy un desastre", admitió.

El entrenador 'merengue' también habló de la Champions: "Vamos a jugar LaLiga. Tenemos once finales y luego volverá la Champions. No va a cambiar nada ni a perjudicarnos. Haremos lo que nos toque"

"Sí es el partido más extraño. Sin público, en el Di Stéfano... Es raro, pero cuando empiece el partido intentaremos ganarlo", dijo sobre su partido número 200 con el Madrid.

"Lo que más he extrañado es la libertad. A nadie le gusta estar encerrado. Es lo que nos ha tocado. Lo positivo es que las cosas vuelven a la normalidad. Pensamos en el futuro y que las cosas van por buen camino", afirmó sobre la pandemia.

Zidane habló de las gradas vacías: "Prefiero jugar con nuestra gente, pero no es posible. A los jugadores les gusta más jugar con público, pero nos va a tocar hacerlo sin público en los partidos que nos quedan".

Superar a Del Bosque, LaLiga y la Champions

"No pienso en superar a nadie. Tengo la suerte de estar en este gran club. Me gusta el fútbol y estar con mis jugadores. Estar con ellos es una bendición. Agradezco al club por darme esta oportunidad", afirmó.

"Juego con esta camiseta desde 2001, hablando con mis amigos siempre me decían: 'tú te vas a quedar'. Los españoles me encantan, me encanta la vida aquí", explicó.

"Estamos dos puntos atrás, no es ni mucho ni poco, y nos quedan once finales. Vamos a darlo todo para ganar esta Liga", concluyó.

¿Prefiere LaLiga o la Champions? "Para mí cada partido es importante. Un amistoso con un equipo menor es importante. Es lo que me enseñaron con esta camiseta"

"Si tu estás bien en LaLiga vas a estar bien en la Champions. Es la más difícil y el fútbol español es muy complicado", aseguró.

Por último, Zidane también habló de la vuelta a los estadios: "No sé lo que va a pasar. Yo prefiero jugar con público. De momento no hay público. Más adelante si los que mandan cambian esto, lo veremos".