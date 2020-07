El calentón de Aguirre con Totti en 2002 por menospreciar a México

Tanto Italia como México quedaron encuadrados en el Grupo G del Mundial de Corea y Japón de 2002. Y su partido de la última jornada iba a decidir el futuro de ambos, sobre todo del cuado lombardo.

"A mí me dio mucha rabia. Íbamos en el túnel hacia el campo, me puse a rezar y vi al final, no recuerdo si inició o no Totti, y también el entrenador -Trapattoni-, que veían a nuestros chicos y se reían. Era mi sensación", aseguró el técnico en sus palabras a 'Azteca Deportes'.

"Me dio rabia y les dije a sus jugadores que les íbamos a partir la madre por ojetes porque no me gustó el gesto", añadió el 'Vasco'.

Curiosamente, en ese partido fue Italia el que acabó pidiendo la hora. México comenzó ganando y Del Piero consiguió empatar. Un resultado que les valía a ambos para meterse en octavos de final, sobre todo a los italianos, que pasaron como segundos.