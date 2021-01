El calvario de Ochoa por el COVID-19: "Tengo mareos, fiebre y tos"

Guillermo Ochoa ha dado positivo en coronavirus. Él y otros cinco jugadores del América. Por eso, el veterano guardameta mexicano ha querido acudir a sus redes sociales para explicar cómo se encuentra y tranquilizar a la afición.

"Llevo tres días con síntomas. El jueves fue el peor día con mareos, fiebre y dolor de cabeza. Ahora tengo tos, pero cada vez me siento mejor", comentó el 'Memo' Ochoa.

Además, el arquero internacional mexicano explicó cómo se encuentra su compañero Nicolás Benedetti: "Pasó una muy mala noche, pero Richard está bien. El América nos ha cuidado en todos los aspectos. Ojalá que no se pospongan más juegos y que nos cuidemos todos".

Finalmente, Ochoa envió un mensaje a todas las personas sobre esta terrible enfermedad: "Por favor, cuídense, no dejen nada a la deriva, el cubrebocas, lavarse las manos y, como dije, devuelvan los tanques de oxígeno, si no los están utilizando. No hay que tomarlo a la ligera, está en nosotros".