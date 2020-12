El cambio de agente de Camavinga le conviene al Madrid

Camavinga está un poquito más cerca del Real Madrid. Cambió de agente y se convirtió en cliente de Jonathan Barnett, de ICM Stellar, grupo que también atiende a Gareth Bale y que, según 'AS', tiene una gran conexión con el Real Madrid. Esto podría venirle de perlas para ficharle.

La fuente recién mencionada indica que el representante se lleva muy bien tanto con Florentino Pérez, presidente 'merengue', como con José Ángel Sánchez, director general. Esta situación podría servirle, y mucho, al club español en caso de que acabe presentando una oferta por el talentoso francés.

Pero ¿el sinuoso caso de Gareth Bale no ha empeorado las relaciones entre la agencia y la entidad blanca? No tiene nada que ver. 'AS' añade a su información que, a pesar de que la tesitura por la que todas las partes pasaron por la marcha a préstamo del galés al Tottenham, no hay problema alguno.

De hecho, Stellar Group se encarga de prestar sus servicios además a varias joyas de la cantera del Real Madrid. Hugo Vallejo, que llegó procedente del Málaga, Iván Morante, De la Víbora, Marbel o Pipi, una perla japonesa, están bajo el amparo de la agencia.