El cambio de ciclo que nunca llega

El descalabro que vivió el Barcelona al final de la temporada 2018-19 y que aventuraba grandes cambios de cara al presente curso terminó pasando desapercibido en la confección de la actual plantilla.

Aunque las derrotas de Anfield y la final de Copa exigían cambios de base, el Barcelona prefirió aguantar un año más una plantilla con el esqueleto ya veterano... y ni tan siquiera cambió al entrenador.

Valverde no acabó el curso posterior, lo que ya fue un indicio de que en verano no se planificaron del todo bien las cosas. La llegada de Quique Setién y sus últimas palabras, en las que aseguró que no ve necesaria una renovación profunda, confirman que el cambio de ciclo o la revolución esperada en 'can Barça' aún tendrán que esperar.

'AS' deslizó que Josep Maria Bartomeu pretende encarar la temporada 2020-21 con los mismos jugadores que le auparon a sus grandes éxitos durante su mandato.

Así pues, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Messi y Luis Suárez seguirán formando la columna vertebral del equipo, a pesar de que, por edad, al Barça ya le convendría no ir empleando a todos en el mismo once inicial. Es una cuestión de físico y de desgaste, no de un bajón de rendimiento especialmente acusado en ninguno de ellos.

La crisis del coronavirus, con los problemas económicos que generará en el fútbol, y más en balances tocados como el azulgrana, impide una revolución a corto plazo que el cuadro 'culé' tendrá que hacer sí o sí más pronto que tarde.

Y mientras, el posible regreso de Neymar o la llegada de Lautaro como únicas opciones abiertas en el horizonte. La otra papeleta, la de resolver el futuro a largo plazo de la primera plantilla, parece que tendrá que resolver el próximo presidente azulgrana.