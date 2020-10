El cambio de dibujo reparte dividendos en el Madrid

El Real Madrid logró la victoria en su primer partido de la temporada en el Alfredo Di Stéfano. Un gol de Vinicius Jr. en la segunda parte rubricó la victoria de los de Zidane ante el Valladolid, la segunda consecutiva en la Liga. La primera mitad terminó sin goles, aunque hubo ocasiones para verlos. La primera la tuvieron los locales a lo diez minutos. Jović combinó con Marcelo y el rechazo tras el disparo del brasileño fue aprovechado por Valverde. La volea del uruguayo se encontró como respuesta una gran intervención de Roberto.



Volvieron a intentarlo los madridistas siete minutos más tarde. Preciso pase de Valverde desde la derecha y el remate de Jović con la izquierda, de primeras dentro del área, no encontró la portería del Valladolid por muy poco. Transcurrían los minutos y el dominio del Real Madrid, cada vez más patente, no se plasmaba en el marcador. No sería por ocasiones. Modrić controló dentro del área y cedió el esférico a Jović en el 35’. El remate del serbio, algo escorado, se estrelló en el lateral de la red.



Casemiro, al larguero

No estaban teniendo suerte los de Zidane, algo que quedó demostrado tras el paso por los vestuarios. Modrić sacó un córner en el 49’, Jović realizó un espectacular remate de cabeza ante el que volvió a lucirse Roberto y el remate posterior de Casemiro fue repelido por el larguero. La respuesta visitante no se hizo esperar y Courtois se lució en el 55’ tras un ajustado disparo de Weissman desde la frontal.

Zidane dio entrada un minuto después a Asensio, Carvajal y Vinicius Jr. en lugar de Jović, Odriozola e Isco. Y en el 66’ llegó el gol con uno de los recién incorporados como protagonista. Vinicius Jr. roba el balón en el borde del área y Valverde se lo cede a Benzema, pero Carnero se anticipa. El balón golpea posteriormente en su compañero Bruno y llega a los pies del brasileño, que define a la perfección para adelantar al Madrid.



Segundo partido sin encajar

Ya se había logrado lo más difícil y Courtois brilló en dos peligrosos disparos de Raúl García y Waldo para mantener la ventaja de los locales. Fueron los únicos minutos en los que pudo correr peligro la victoria del Real Madrid, que mantuvo la posesión e incluso pudo marcar el segundo en tres claras ocasiones. La primera llegó en un disparo de Benzema desde la frontal en el 75’, en el que Roberto firmó una plástica estirada. La segunda en una jugada de Modrić, que tras robar el esférico en la frontal, se encontró con el poste en su posterior remate con el interior del pie derecho. Y la última, ya en el añadido, en un mano a mano de Vinicius Jr., que no pudo superar a Roberto.