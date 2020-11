El cambio de Joao Félix

Simeone estaba esperando como agua de mayo la reacción de Joao Félix. El portugués, que estaba desaparecido al iniciar esta temporada, ha dado un pasito hacia adelante.

El luso apenas sumaba un gol y una asistencia, algo que llegó en la Jornada 3 ante el Granada, y ahora acumula un total de cuatro tantos y lleva los mismos pases de gol.

Se nota el cambio y ha sido a todos los niveles. El partido contra el Salzburgo fue donde comenzó todo, con un Joao Félix firmando dos goles estelares para darle el triunfo a los rojiblancos (3-2).

Una batalla muy sufrida que coronó al 'Menino de Oro' y que le sirvió para coger confianza de cara a los próximos encuentros. Cuatro días después, Osasuna fue su nueva víctima.

Los 'rojillos' no pudieron contener al portugués, que hizo otro doblete letal. No contento con eso, el atacante encima marcó en su propia portería, algo que no influyó en el marcador final (1-3).

El siguiente en entrar a escena fue el Lokomotiv de Moscú y, a pesar de que Joao Félix lo intentó de todas las formas, los 'colchoneros' tuvieron que conformarse con un empate.

Tal y como señala 'AS', Simeone está satistecho con el cambio que ha dado su futbolista, una gran noticia para los atléticos que sueñan con conseguir algún título esta temporada.