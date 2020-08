"¿El camino de Pep y Zidane? A todos les gustaría, pero hay que merecerlo"

Pirlo es el nuevo entrenador del Sub 23 de la Juventus y ya habló como tal. En una rueda de prensa organizada por el propio club, analizó esta nueva aventura. También se comparó con otros entrenadores que antes eran jugadores y cuyo camino le encantaría seguir.

"¿El camino de Guardiola o Zidane? A todos les gustaría hacerlo, pero tienes que merecerlo experimentándolo. La aventura que estoy a punto de emprender es la más correcta para mí. ¿Mi generación? Tenía un gran deseo de jugar al fútbol. Muchos de ellos se han convertido en entrenadores. Somos personas respetables con ambición y deseo de sacrificar, alegrarnos, sufrir. Con esa pasión que te mantiene en marcha", dijo.

Sobre si encajaría como jugador en el equipo actual, afirmó: "Actualmente, hubiera jugado felizmente con la Juventus. Me gusta mucho el estilo de Sarri y habría sido adecuado para mis características. He estado siguiendo el crecimiento del Sub 23: han mejorado, también gracias al entrenamiento con el primer equipo y con Sarri".

"Me encontré muy bien dentro de la familia de la Juve: incluso en los años que estuve lejos, mantuve relaciones, era normal para mí vivir en Turín y es normal que regrese a trabajar aquí. Me gusta estar en el campo, tengo sueños por vivir y quiero alcanzarlos. Explicaré a los niños lo que significa jugar en la Juventus y los sacrificios que deben hacerse. Me gusta asumir la responsabilidad: me hace sentir vivo", concluyó.