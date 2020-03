El Camp Nou se prepara para otra pañolada contra Bartomeu

El Barcelona vuelve este sábado al Camp Nou dos semanas después del partido contra el Eibar y todo apunta a que el ambiente seguirá por los mismos derroteros, con una nueva pañolada para la directiva azulgrana.

Josep Maria Bartomeu fue el objeto de la crítica del público en el arranque del partido contra los 'armeros', primero con pañuelos y después, tras un par de acciones en contra, de los cánticos de "dimisión". Algo que se puede esperar de nuevo frente a la Real Sociedad.

Son varios los perfiles y plataformas en redes sociales que promueven desde hace días esta iniciativa. La trama de las redes sociales fue el detonante y la situación no ha mejorado en las últimas semanas en clave barcelonista.

La derrota frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y la consecuente pérdida de liderato o las palabras de Ter Stegen han sido más leña para el fuego que la directiva del Barça no ha logrado apagar desde que se llevara la primera pañolada.

Entretanto, 'AS' señala que Bartomeu no tiene de momento intención de convocar elecciones anticipadas. Su deseo es agotar el mandato hasta el 30 de junio de 2021 a pesar de los sectores críticos no solo en la afición, sino en la Junta Directiva.