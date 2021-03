El campeón de América que analiza a sus fichajes a través del Football Manager

El videojuego Football Manager se ha convertido en una herramienta más en el día a día de Abel Ferreira. Así lo confesó el técnico de Palmeiras, campeón de la última Copa Libertadores.

"Puedo decir que, aun ahora, uso ese juego para ver las características de los jugadores que me propone el Palmeiras", explicó el entrenador del 'Verdao' en 'Globoesporte'.

Cree Ferreira que "es un juego completo". "Veo jugadores, cómo el juego los describe en lo mental, en lo técnico y en la parte física. El nivel de conocimiento e información es muy real", añadió.

"Es una de las fuentes donde obtengo la información, pero no la única. No pierdo el tiempo jugando, pero lo uso para obtener información de las estadísticas", indicó Abel Ferreira.

"Yo ya jugaba, pero cuando era futbolista, en mis primeros años, no me gustaba entrenar a los mejores equipos. Todos mis compañeros eran campeones y ganaban, pero la realidad no es así. Puedo ser campeón en mi nivel: entrenar al Peñafiel no baja, por ejemplo. Entonces ya estoy alcanzando mi meta", aclaró.