El capote de Zidane al Barça: "Tiene plantilla para pelear por todo"

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido entre el Real Madrid y el Betis en el Benito Villamarín. Y en su comparecencia, además de nombres propios y el mercado, también tuvo tiempo para hablar del eterno rival.

Al técnico madridista se le cuestionó por el terremoto constante en el que vive el Barça durante este verano. Desde el 'caso Messi' a la salida de Luis Suárez, quien este viernes cruzaba palabras con el argentino en Instagram que dejaban en mal lugar a la directiva azulgrana.

Lejos de hurgar en la herida, Zidane se mostró "respetuoso" por la situación interna de los 'culés': "Voy a ser respetuoso porque no sé lo que está pasando dentro, por eso no me quiero meter en nada. Todos los clubes tienen sus cosas, sus dificultades y su momento así".

"Yo creo que el Barcelona, en lo deportivo, tiene una plantilla para pelear por todo. No tengo ninguna duda", añadió esperando un nuevo pulso por los títulos con el eterno rival madridista.

Respecto al Betis, así habló: "Tiene prácticamente la misma plantilla de la pasada temporada, pero ha cambiado de entrenador. Pellegrini tiene experiencia y sabemos lo que puede aportar a su equipo. Les está preparando bien y el Betis siempre ha sido un equipo con jugadores de calidad".