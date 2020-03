Un cara o cruz ante un coloso herido

Kepa, el portero más caro del mundo -80 millones de euros-, no disputa un partido con el Chelsea desde el pasado 21 de enero, frente al Arsenal. Desde entonces, Lampard decidió confiar en Willy Caballero al ver que el español no trabajaba con una buena actitud en los entrenamientos ni rendía al nivel esperado.

Una decisión que sorprendió en Londres. El técnico no quiso añadir más polémica al asunto en sus ruedas de prensa, pero en la previa de la cita del Chelsea ante el Liverpool por la FA Cup el entrenador sí abrió la posiblidad de que el ex del Athletic pueda volver al once. "Ha sido profesional como se esperaba. Ha entrenado bien y no ha levantado la cabeza", subrayó.

Unas palabras que elevan la posibilidad de verle desde el inicio en el torneo copero. Una participación que puede marcar la temporada del cancerbero español, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Se jugará el puesto en el cuadro 'blue' y también en la Selección Española.

Con la Eurocopa a final de campaña, a priori tanto él como De Gea han sido fijos en las últimas convocatorias, pero una suplencia continuada en su club puede hacer que Luis Enrique cambie de opinión en el futuro.

Y ese examen llega, posiblemente, ante el peor rival a día de hoy en Inglaterra. El Liverpool, que ha caído en dos de sus últimos partidos -Atlético y Watford-, debe redimirse de sus últimas actuaciones y alejar las dudas sobre la seguridad del equipo. Tampoco es el mejor equipo al que enfrentarse para Kepa, que no sabe lo que es ganar ante los 'reds'. Cuatro partidos ha disputado ante los de Anfield: dos empates, dos derrotas y siete goles encajados.

El conjunto de Klopp está herido y quiere volver a ponerse la coraza, mientras que Kepa, si finalmente juega, será el encargado de evitarlo.