El cartel de campeón no asusta al 'Águila Dorada'

Volvió el campeón al Apertura. Volvió América de Cali. Los de Juan Cruz Real comenzaron este domingo un nuevo periplo en la búsqueda de su tercer título consecutivo ante Rionegro Águilas.

La baja sensible para el choque fue la de Adrián Ramos. El artillero de la 'Mechita' no pudo estar con sus compañeros debido a que fue ingresado días atrás en el hospital. Aún así, el tridente de Moreno, Rodríguez y Quiñones, no fue moco de pavo.

El choque comenzó con mucho ritmo. Carrascal manejó la batuta de principio a fin e hizo jugar a sus compañeros. El cuadro local dominó y tuvo las ocasiones más claras de gol gracias al espectacular trabajo de su medular, que impuso su control.

El América fue a más en los primeros 15 minutos, pero empezó a desinflarse poco a poca favor de los visitantes, que fueron cogiendo protagonismo en el partido, pero con mucha timidez en la parcela ofensiva. El varapalo mental fue al final de la primera parte.

Cuando el descanso llegaba con el 0-0, Carrascal, que fue el mejor del cuadro local, combinó con mucha precisión con su compañero Moreno, que disparó dentro del área y el envió fue desviado por Quiñones. La pelota acabó al fondo de la red y el portero no pudo hacer otra cosa que mirar cómo entraba.

Sin miedo al campeón

En lo psicológico, fue un duro golpe para Rionegro. Su salida de vestuarios fue sorprendente y desde el comienzo buscó presionar la salida de balón, hasta tal punto de que el América no salía de su campo.

En el 55', producido por el gran acierto de la asfixiante intensidad de los 'águilas doradas', Ortiz cometió penalti y el delantero Jhon Pérez fue el encargado de lanzar. El disparo, potente y colocado a la izquierda del arquero Graterol, perforó la meta y el 1-1 ya brillaba en el electrónico.

No quedó la cosa ahí y los de Hubert Bodherts quisieron más y no dudaron en mantener la misma filosofía que los llevó al empate. Dominaron sin pudor a un vigente campeón que no reaccionó hasta los minutos finales.

La 'Mechita' tuvo en las botas de Lucho Sánchez el 2-1 tras un gran pase de la muerte de Arrieta, pero el delantero no llegó por centímetros. En un final de partido algo flojo debido al cansancio de los futbolistas, el marcador no se movió y los tres puntos se repartieron de forma justa. Ambos conjuntos dominaron una parte y quedó claro que el cartel de campeón sirve de poco ante las 'águilas doradas'.