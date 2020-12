"¿El cartel? No hay ánimo de ofender, es una acción hábil"

La precampaña para las elecciones del Barcelona van cogiendo color. A las declaraciones de los precandidatos se unió este lunes un gran cartel de Joan Laporta... en Madrid.

Desde el momento en el que se hizo pública, a 100 metros del Santiago Bernabéu, los comentarios no dejaron de parar sobre la idoneidad de ponerlo tan cerca de la casa del Real Madrid.

Laporta, en la presentación de la pancarta, quiso defenderse de aquellos que lo llamaron provocador. "Es una acción propia de nuestro estilo, devolver el orgullo a la afición. Con ironía, siendo sutiles, creo que se trata de una acción hábil", dijo.

"No hay ánimo de ofender, sino solo de promover nuestra candidatura en Madrid. Hay socios del Barça en Madrid y busco sus votos. Vuelvo para volver a estar tranquilos, para volver a estar entre los mejores", aclaró.

El hecho de estar junto al Santiago Bernabéu también no es cuestión baladí: "Florentino seguro que se lo ha tomado con deportividad, sé que tiene un buen sentido del humor. No sé cómo me lo tomaría si él metiera un cartal al lado del Camp Nou, tendría que ver qué es lo que pone exactamente, pero creo que también con sentido del humor".

Este martes, Laporta también habló sobre cuestiones de futuro en el club, y una de las que más preocupa es Leo Messi, "Mi intención es que se quede y que su camiseta sea siempre la del Barça. Leo no se guía por el dinero, no concibo a un Barça sin Messi. Lo que Leo quiere es volver a ganar Champions", añadió en 'GOL TV'.

Sobre Xavi, incidió en que "algún día será entrenador del Barça", aunque no sabe si "a largo, corto o medio plazo". También fue cuestionado sobre la eliminatoria de Champions, ante el PSG: "Somos favoritos siempre. Un equipo que tiene a Messi es siempre favorito a todo".