El 'caso Osasuna', punto por punto

La sentencia del denominado 'caso Osasuna' notificada este viernes por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, es la primera condena sobre corrupción deportiva dictada en España, después de cinco años del inicio de la investigación.

Destapado el 18 de febrero de 2015 el caso se centró en el posible amaño de varios partidos de la temporada anterior en el que estarían implicados los clubes Osasuna y Betis, después de una comunicación al respecto del ex gerente del club navarro Ángel Vizcay a LaLiga.

Vizcay informó semanas antes, en enero de 2015, a LaLiga de que en la recta final de la temporada 2013-14 había ofrecido 250.000 euros a dos jugadores del Betis si ganaban al Valladolid, partido en el que vencieron los andaluces 4-3, y una semana después, si fuera necesario, en la última jornada se dejaban ganar ante el equipo navarro, encuentro que ganó el Osasuna (2-1).

El 26 de febrero de ese año LaLiga se querelló ante un tribunal de Pamplona y el 5 de marzo fueron detenidos el ex presidente de Osasuna, Miguel Archanco, el ex gerente Vizcay y el ex directivo Txuma Peralta, a los que se investigaba por los presuntos delitos de apropiación indebida, societario y falsedad documental.

Tras dos años de investigaciones judiciales, que incluyeron la posible implicación en los amaños de los clubes Betis, Espanyol, Valladolid y Getafe, en febrero de 2017 el juez estimó que se habrían extraído sin justificar 2,2 millones de euros de las cuentas del Osasuna y que existían indicios para sentar en el banquillo a seis exdirectivos y exempleados de Osasuna, entre ellos el ex gerente Vizcay o Diego Maquírriain, expresidente de su Fundación, tres ex futbolistas del Betis Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavi Torres, así como dos agentes inmobiliarios.

La vista se inició el pasado 20 de enero de 2020 en la Audiencia de Navarra, y ahora apenas tres meses después se ha dictado la condena para nueve de los once acusados.

Se les acusaba de delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva en el presunto amaño de esos dos partidos en 2014.