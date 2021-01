El 'caso Suárez' salpica al director deportivo de la Juve y hasta a una ministra

El 'caso Luis Suárez' está aún lejos de resolverse. Durante los últimos meses han estado declarando protagonistas del presunto examen falso del uruguayo para obtener la nacionalidad italiana, entre ellos la ministra de Infraestructura y Transporte Paola de Micheli o el director deportivo de la Juventus Fabio Paratici.

'Corriere della Sera' desvela este jueves algunos de los testimonios como el del dirigente 'bianconero', que reconoció el pasado mes de noviembre que la Juventus tenía cerrado un acuerdo con Luis Suárez a través del abogado del club, Luigi Chiappero.

"Alcanzamos un trato de unos 7,5 millones netos por temporada, con 1,5 más en bonus alcanzables. También había otros más complicados que habrían cerrado el salario en diez millones. El contrato era por una temporada con opción a una o dos más, con una cláusula para cortar el vínculo por parte del club después de la primera", reveló Paratici.

Sin embargo, cuando todo estaba listo, llegó el problema. El citado medio extrae los mensajes entre Paratici y el abogado de la Juventus. "Luis tiene pasaporte comunitario también, ¿verdad?". Su respuesta fue: "Buenos días, Fabio. No tiene pasaporte europeo".

Es a partir de ahí cuando entra en juego Paola de Micheli, ministra de Infraestructura y Transporte. La investigación relata que la política habría recibido la llamada de Fabio Paratici, amigo de la infancia, para pedir que se agilizasen los trámites para nacionalizar italiano a Luis Suárez.

"La Juventus me pide novedades con esta solicitud de ciudadanía, ¿podrías ayudarme?", le habría escrito De Micheli a Bruno Frattasi, jefe de gabinete del Ministerio de Interior. "Supongo que podemos ayudarles a que el procedimiento se lleve a cabo correctamente", sería su respuesta.

De Micheli continúa: "Se trata de un jugador que la Juve quiere comprar. No hizo el examen porque ha estado en Europa durante once años, pero eso no me lo han escrito. ¿Me recomiendas que ponga en contacto a la Juventus con vosotros para acelerarlo?". "Sí, envíamelo y me ocuparé de ello", cerró Frattasi.

En su declaración ante el juez, la ministra de Transportes aseguró que había recibido esa llamada de Paratici: "Me dijo que la Juventus iba a comprar a Suárez y que el acuerdo estaba casi listo, pero se dieron cuenta de que no tenía el pasaporte comunitario cuando la negociación ya estaba prácticamente terminada. Por eso, la solicitud de ciudadanía era indispensable para que la operación se pudiera completar".

Sin embargo, el director deportivo de la Juventus rechaza estas acusaciones: "Niego haber tenido contacto con el Ministerio del Interior o con cualquier otro. Mi participación en este asunto se acaba después de dejarlo en manos del abogado del club (Chiappero)". Además, Paratici aseguró que Luis Suárez quiso hacer el examen por su cuenta porque "estaba disfrutando del curso".