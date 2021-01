El castigo ejemplar al que se exponen Ibra y Lukaku por su pelea

El derbi de Milán arrastra tensiones desde hace muchísimos años, pero la disputa entre Ibrahimovic y Lukaku de este martes dejó impactado al fútbol italiano. Los dos se intercambiaron insultos y, aunque en el encuentro solo vio la roja el sueco -y por una acción del juego-, en el país ya se habla de un castigo ejemplar.

De hecho, según informa 'AS', la Federación Italiana estudia la posibilidad de abrir un expediente a ambos futbolistas para que su encontronazo no quede en el olvido para que no se vuelva a repetir una escena parecida.

Si se toma las acciones de ambos como una disputa con comentarios racistas, la sanción podría alcanzar -o superar- los diez partidos, dependiendo de cómo interprete el comité ese 'diálogo' entre ambos jugadores.

Ibrahimovic, por si acaso, salió al paso este miércoles para aclarar en sus redes sociales que ese pique con Lukaku no tuvo en ningún momento un atisbo de racismo.

No se espera que se conozca la decisión de la Federación hasta el viernes, cuando todos los cuartos de final de la Coppa Italia hayan finalizado.