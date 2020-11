¿El castigo inglés por jugar en Escocia?

La lesión de Trent-Alexander Arnold no ha cambiado un ápice los planes de Gareth Southgate pese a jugarse la clasificación para la Final Four de la Nations League. Uno de los seleccionables más en forma continúa siendo invisible para el técnico inglés.

A James Tavernier, de 29 años, le está pasando factura jugar en Escocia. Aunque el capitán de los Rangers es el lateral con mejor contribución ofensiva de Europa con 12 goles y 7 asistencias en 20 partidos, las puertas de Inglaterra siguen cerradas a cal y canto para él.

Si la lesión de James Ward-Prowse le dio una buena excusa a Gareth Southgate para convocar de urgencia al joven Jude Bellingham, de 17 años, pocos se explican que no haya hecho lo mismo ahora que Trent-Alexander Arnold estará cerca de un mes en el dique seco y Joe Gomez se ha lesionado de gravedad.

Tavernier es uno de los pocos futbolistas que pueden presumir de estar entre los cien con más ELO del mundo (89) sin jugar en una de las cinco grandes ligas. Su impecable trayectoria en Ibrox Park también habla por sí misma: 263 partidos, 58 goles y 67 asistencias. Nada mal para ser un jugador de banda.

Su posición en el campo, para más inri, no ha sido impedimento para que Steven Gerrard haga 'pivotar' sobre él a un equipo que permanece invicto en todas las competiciones esta temporada y lidera con una solvencia arrolladora la Scottish Premiership, gracias en parte también a su determinación a balón parado.

Aun así, Southgate continuó confiando en Kieran Trippier, quien para colmo no pudo acabar el último encuentro ante Bélgica, e incluso Kyle Walker para esta última doble cita internacional. A pesar de que las prestaciones del carrilero del Liverpool -salvando, por supuesto, las distancias- no se alejan mucho de las del estandarte de los Rangers.

Según la analítica avanzada de ProFootballDB, ambos registran este curso métricas casi calcadas en cuanto a centros al área (4,73 Tavernier, 4,54 Alexander Arnold), porcentaje de éxito de los mismos (29,35% vs 31,37%), asistencias (0,31 vs 0,27) y regates completados (59,26% vs 60,87%) cada 90 minutos de juego.

De hecho, el perfil de Tavernier abarca un mayor rango responsabilidades defensivas, ganando más duelos defensivos (5,14 vs 2,93) y duelos aéreos (1,34 vs 0,36) que el mejor asistente de la Premier League el curso pasado. Este, no obstante, ha realizado más recuperaciones (8,54 vs 7,81) e intercepciones (4,62 vs 3,24) que el capitán 'light blue'. No fue así, sin embargo, en la 2019-20.

Si Southgate buscase su sistema de juego como excusa para no convocar a James Tavernier, tendría complicado explicar cómo es posible que el lateral inglés, pese a jugar en un campeonato inferior, se acerca a un 70% de similitud no solo con Trippier y Walker, sino también con Matt Doherty -irlandés, aunque consolidado en la Premier- o Dani Carvajal, jugador del Real Madrid.

Cerca de cumplir los 30 años, el capitán de los Rangers ve cómo se escapa la oportunidad de defender los colores de su país de la que sí disfrutó, por ejemplo, James Vardy ya cumplidos los 28. Al contrario que el delantero del Leicester, Tavernier parece que únicamente podrá disputar un gran torneo internacional si responde a los flirteos de Escocia, clasificada por primera vez en un cuarto de siglo para la Eurocopa.

Convencer al actual seleccionador de los 'Tres Leones' se le antoja, como poco, misión imposible.