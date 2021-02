Este es el sorprendente equipo más goleador de España

Cada temporada, con alguna excepción, Barcelona y Real Madrid pugnan por ver cuál es el equipo más goleador de Primera División. Raro es que uno de ellos no lo consiga. Este curso, sin embargo, no solo no lo están consiguiendo, sino que mirando las tres primeras categorías, encontramos un equipo de Segunda B por delante de ellos.

Se trata del CD Badajoz, que en la actualidad maneja el mejor promedio realizador de cuantos hay en liza. Sus 2.2 tantos de media por partido no tienen parangón, a pesar de haber disputado solo 12 partidos por el momento. En ellos ha conseguido un total de 26 goles.

Y es que el equipo que entrena Fernando Estévez ha conseguido hasta la fecha resultados llamativos, como un 4-1 al Guijuelo, un 5-3 al Villarrobledo, un 0-3 en campo del Talavera o el reciente 4-0 al Yugo Socuéllamos.

El Badajoz marcha por delante del Atlético de Madrid, que es segundo merced a un promedio de 2.1 tantos por encuentro tras haber marcado 40 en 19. El Barcelona es el que aparece en tercera posición, con 2.1 (41 en 20).

El Real Madrid se queda en la quinta posición, con 1.8 (35 en 20), y es que el Nàstic de Tarragona se cuela entre los dos grandes del fútbol español promediando dos goles por partido (26 en 13).

Por su parte, el Almería es el equipo de Segunda División que aparece en primer lugar tras haber anotado 33 goles en 22 encuentros (1.5 de promedio).