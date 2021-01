El Celta hace un llamamiento a sus abonados... ¡con C. Tangana! EFE

El Celta trató de llegar a aquellos abonados que todavía no han renovado su compromiso con el club de una forma curiosa. El cuadro vigués les mandó un mensaje de texto a sus móviles con un enlace a la canción 'Tú me dejaste de querer', de C. Tangana.