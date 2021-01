El Celta moldea el futuro de Miguel Baeza

Después de una temporada en el Real Madrid Castilla, en la que participó en 26 encuentros y firmó un total de nueve goles y una asistencia, el Celta de Vigo se hizo con los servicios de Miguel Baeza.

El prometedor mediapunta, poco a poco, comienza a ser uno de los habituales en el esquema de Coudet. Ha participado en 16 partidos hasta el momento y ha sido titular en cinco ocasiones.

Pero Miguel Baeza aún tiene ficha del filial. Aunque esto podría tener fecha de caducidad, ya que, como informa el diario 'AS', la entidad no le ha ofrecido aún un contrato con el primer equipo para no sobrepasar el límite salarial.

La intención del Celta, por tanto, es que el centrocampista ofensivo firme un nuevo contrato en verano, lo que también incluiría una mejora de sus condiciones.