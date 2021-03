El Celta se lleva la bendita locura de El Alcoraz

Ni las elecciones del Barça, ni el derbi en el Metropolitano... El espectáculo estuvo en El Alcoraz. Sorpresa absoluta en forma de partidazo el que regalaron la SD Huesca y el Celta, como teloneros del Atlético-Real Madrid.

Y la locura en tierras altoaragonesas la supo gestionar mejor el Celta, que llegaba más cómodo en la clasificación y sin obligaciones. Eso le permitió no dejarse llevar por los sentimientos del partido, porque es duro que te remonten un 0-1 inicial en apenas tres minutos.

Comenzó golpeando en El Alcoraz Santi Mina con una contra de '10'. La SD Huesca atacó con todo desde el primer segundo, pero Aspas encontró a Nolito, el gaditano al ex valencianista, que fusiló a Álvaro Fernández con contundencia.

Una primera toma de contacto para las debacles defensivas. Porque en un choque de este calibre, con tanto en juego y un carrusel de goles, suele estar precedido por errores continuos en defensa. En el 14', completamente solo, Siovas mandó al fondo de las mallas con la testa un caramelo de centro de Maffeo.

Dos minutos después, zarpazo de Rafa Mir a la contra con un misil tierra-aire a la escuadra de Rubén Blanco, que al filo del descanso se fue sustituido por un problema físico. La SD Huesca hizo por controlar el partido, por atarlo corto con el balón. El equipo de Pacheta necesitaba echarle cloroformo al asunto, pero no lo consiguió.

En el 37', tras una buena parada de Álvaro Fernández, Nolito aprovechó el desconcierto para firmar una volea de las suyas al primer palo que se convirtió en el empate a dos al filo del descanso. El Celta empujó, no se vino abajo y creció a partir de las buenas combinaciones de sus 'jugones' en el ataque.

Se alargó el primer tiempo por esa lesión de Rubén e Iván Villar tuvo que entrar. Pero ese parón no varió el buen rumbo que había tomado en el juego el Celta, que comenzó el segundo tiempo como un tiro. Pronto, en un saque de esquina, Hugo Mallo hizo lo que no suele hacer: testarazo y gol para el 2-3, un tanto que no supo ni celebrar por la falta de costumbre.

Cambió el oleaje y la SD Huesca se hizo con el partido. Las sustituciones sentaron bien a los de Pacheta, que fueron puñales en ataque de nuevo con la dupla Rafa Mir-Dani Escriche. Y el Celta también dejó que desear atrás. De hecho, Aidoo estuvo a punto de provocar el 3-3 con un mal despeje que Escriche mandó al palo.

Era el día del gol. Ferreiro se apuntó a la fiesta para celebrar su renovación con el empate en el 74' de juego. Javi Galán generó esta situación, como ya suele ser habitual por la izquierda. Pero se deshizo el conjunto altoaragonés a los tres minutos, con una contra que llevó Aspas y que Beltrán finalizó de forma fantástica desde la frontal para el definitivo 3-4.

Mazazo monumental para la SD Huesca, que en los cinco minutos acumuló a todo el equipo en el área del Celta, pero sin encontrar el premio del 4-4. Hubiera sido lo más justo, aunque los gallegos supieron jugar mejor sus bazas y se llevaron oro de El Alcoraz. Una locura que aclara un poco las cosas en descenso y, sobre todo, maravilla a los espectadores con un bendito festival de goles.