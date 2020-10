El Celta, sin delantero centro

El Celta afronta la temporada 2020-21 o, al menos, la primera vuelta de esta, sin delantero centro puro. El presidente del club avisó en el pasado de que este sería uno de los puestos que reforzar de cara al mercado de fichajes, pero cerró sin que llegara nadie para ello.

Quien sí lo hizo es Vadillo, que es extremo. La situación obligará a Óscar García a utilizar a Iago Aspas o Santi Mina en punta, una zona del campo que no es la que dominan, pero a la que tendrán que adaptarse para que el equipo esté equilibrado.

La primera oportunidad para enmendar esta falta de '9s' es el mercado de fichajes de invierno. Será cuando vuelva a abrirse la ventana de transferencias y la entidad gallega pueda intentar hacerse con algún especialista en el gol. Antes, esto le correspondía al 'Toro' Fernández y a Smolov.

La afición ha expresado en multitud de mensajes en las redes su asombro para con esta tesitura. El Celta no pasa por una situación económica delicada ni nada por el estilo, lo que ha provocado que los hinchas no comprendan por qué no se ha priorizado la contratación de un delantero centro.