El central de moda en el Arsenal: 'poli malo', estuvo a punto de irse, viaja en metro...

Holding está viviendo su mejor momento desde que llegó al Arsenal. Arteta ha encontrado en él un seguro en defensa y ya suma diez titularidades de los últimos once partidos de los 'gunners'. Y eso que, al inicio de curso, estuvo a punto de irse al Newcastle.

Pero Mikel vio en él un central con posibilidades y, al final, ha terminado renovando y formando últimamente pareja en el centro de la zaga con Pablo Marí, al que catalogó como la persona más positiva del mundo al ser cuestionado por su etiqueta de 'poli malo' que le puso Mertesacker.

"Soy un poco más desagradable que Pablo. Él es la persona más positiva del planeta, lo ves y directamente te hace feliz", dijo en declaraciones a 'The Telegraph'.

Además, no tuvo reparos en decir que es usuario asiduo del metro, lejos de los vehículos de alta gama que suelen tener los futbolistas: "Si quiero ir a la ciudad, me subo al metro. No pienso en comprar un coche privado solo porque no me molesten".

"Si alguien me reconoce y quiere charlar, charlaré. La novedad de eso no desaparece. En Mánchester todo el mundo es un poco más agradable, así que todo el mundo habla, pero en Londres es un poco más tranquilo", concluyó.