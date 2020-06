El central del futuro del Barça: "He trabajado para esto"

Tiene 21 años y quiere hacer grandes cosas en el Barça. Ronald Araújo tuvo la oportunidad de jugar como titular por primera vez en un partido tan especial como el primero tras el gran parón por la pandemia y no lo olvidará jamás.

El central recibió felicitaciones de todo tipo y Quique Setién quedó muy satisfecho con su trabajo sobre el campo, pues hizo que las ausencias de Lenglet y de Umtiti no se notaran. Araújo se mostró muy serio, con solvencia y con mucha seguridad. Hay central para rato.

"Estoy muy feliz por el debut en LaLiga como titular. He trabajado mucho para esto y estoy muy contento y agradecido", afirmó el futbolista una vez en frío y al día siguiente de su debut.

Araújo agracedió a Quique Setién sus palabras y su confianza antes del encuentro, que, según el futbolista, supo cómo sacar nota: "Significa mucho. Hacía tiempo que no estábamos jugando y muy feliz. Aproveché al máximo la oportunidad y traté de disfrutarlo. El entrenador me ha dado mucha confianza y me dijo que jugara fácil".

"Entré muy tranquilo al partido y pude hacer un gran partido. Disfruto mucho y aprendo mucho de mis compañeros. Hace años los cogía a la Play y ahora juego y comparto vestuario con ellos. Es algo muy lindo", continuó.

Uno de los pilares de Araújo en el Barcelona es Luis Suárez. El uruguayo admitió que su compatriota lo ha estado arropando. "Luis Suárez me ha ayudado bastante y no solo en cosas de fútbol. Antes del partido me dio un abrazo y me dijo que jugara fácil", acabó.

Hasta llegar a dicho debut, Araújo contó que se ha empleado a fondo durante el confinamiento: "Entrené mucho y aprendí cosas tácticas que me faltaban".

Con las imágenes que dejó ante el Mallorca, el Barcelona puede estar seguro de que, si tiene minutos, el club cuenta con un central para muchos años.