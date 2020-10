El central que al fin iba a debutar con el filial del Arsenal... ¡y entró de portero!

Taylor Foran, futbolista de las inferiores del Arsenal, estaba en el penúltimo escalón del ascenso soñado por todo canterano. Tras pasar por todas las categorías, llegaba su oportunidad con el segundo equipo.

Fue citado este central de 17 años para el encuentro que los Sub 23 'gunners' disputarían el pasado sábado ante sus similares del Manchester City.

Y Foran tuvo su ansiado debut, pero no fue precisamente el soñado. El portero titular fue expulsado y, al no tener un suplente en el banquillo, el entrenador tiró del zaguero, según relata 'AS'.

Así, el central jugó sus primeros minutos con el filial como portero. A los 25 minutos, ganaban 0-1 los 'gunners' pero tenían que afrontar el resto del choque con diez y con un jugador en la portería.

Al final, el City goleó (4-1) al Arsenal en un debut que, a buen seguro, nunca olvidará Taylor Foran.