El césped, las defensas... Así fue la ida entre Elche y Girona

La final del 'play off' de ascenso a Primera División se decidirá el domingo (22.00 horas) en el Estadi Municipal de Montilivi, después de que Elche y el Girona no pudieran pasar del empate a cero en el partido de ida. Estas son las cinco claves de que no se moviera el marcador:

1. El césped del Estadio Martínez Valero, en un estado indigno.

El césped del Estadio Martínez Valero presentó un estado deplorable, vergonzoso e indigno para un partido de esta trascendencia. Incluso peor que la pésima imagen que ya mostró en el partido de las semifinales contra el Zaragoza.

2. Partido feo, trabado y con pocas ocasiones de gol.

No fue la única causa, pero el lamentable estado del verde contribuyó decisivamente a que se viera un duelo feo, trabado y con pocas ocasiones e impidió que el Girona pudiera desplegar su juego asociativo, con Borja García y Samu Sáiz neutralizados y Cristhian Stuani, el máximo artillero de Segunda División con 31 goles, desconectado.

3. Se impuso el miedo y la solidez defensiva de ambos equipos.

La solidez defensiva del Elche, que no ha encajado ni un gol en los tres partidos del 'play-off' disputados hasta la fecha, y del Girona, mucho más fiable desde la llegada de Francisco al banquillo, y el miedo a encajar un gol que pudiera ser determinante para el futuro de la final se impusieron a la ambición de buscar la portería contraria. Ambos equipos prefirieron limitar riesgos para llegar con todas sus opciones intactas al duelo decisivo.

4. El Elche, la bestia negra del Girona.

El Elche se ratificó como la bestia negra del Girona. En los tres duelos directos disputados esta temporada, el Girona apenas ha arañado un empate, este jueves, y ha perdido los dos encuentros de la liga regular, con un 0-1 en Montilivi en la primera vuelta y un 2-0 en el Martínez Valero en la segunda.

El cuadro catalán sigue sin conocer la victoria en el estadio ilicitano, y tan solo ha logrado vencer al Elche en dos de los 17 encuentros disputados entre ambos conjuntos en la categoría de plata en los últimos 12 años.

5. El Girona se aferra al factor Montilivi.

Para hacer realidad su objetivo de regresar por la vía rápida a Primera, el Girona se aferra a la gran imagen mostrada este curso en el Estadi Municipal de Montilivi.

El equipo catalán suma cinco triunfos seguidos como local (contra el Numancia, el Zaragoza, el Almería, el Cádiz y el Almería, de nuevo, en el 'play-off') y este 2020 todavía no conoce la derrota en casa en LaLiga. De hecho, 17 de los 22 resultados registrados esta campaña en Montilivi en el campeonato le valdrían para hacer realidad el tan ansiado ascenso.