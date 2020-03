Inventan un remedio 'anticoronavirus' en Alemania

Más de 15.000 contagios se han producido en Alemania, así como más de 40 muertes. La Bundesliga finalmente tuvo que ser detenida, pero en el Bayern de Múnich no se ha producido ningún positivo.

Alfons Schuhbeck ha publicado en 'BILD' lo que ha mandado a tomar a los jugadores del Bayern de Múnich para que no se contagien ni sufran los efectos del coronavirus. Son productos de fácil acceso que refuerzan las defensas de los futbolistas.

Lo primero que hace es insistir en que una dieta saludable y equilibrada ayudará a no contraer el maldito virus. "No podemos poner en marcha nuestro sistema inmunológico en tres minutos. Tenemos que hacer algo bueno con nuestro cuerpo a largo plazo. Las personas también se gastan 35 euros en aceite para el coche y no pasa nada, pero un litro de aceite para nuestro cuerpo ronda los dos euros. Tenemos que comer de forma permanentemente saludable", declaró.

"Los jugadores del Bayern toman un trago de jengibre todas las mañanas. La mitad es jengibre exprimido y la otra mitad es zumo de lima. También toman un trago de aceite con omega-3 y semillas de lino o granada", señala el conocido chef, que añade cúrcuma y ajo como ingredientes vitales para esta receta 'coronavirus'.