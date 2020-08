El Chelsea cifra en 70 millones la salida de Kanté

El Chelsea está siendo el club que más movimientos está realizando en esta ventana de fichajes. O al menos, los más sonados: Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva...

Sin embargo, en esta ocasión los rumores apuntan a una salida de Stamford Bridge: Ngolo Kanté es deseado por algunos de los mejores clubes europeos, entre ellos, Inter de Milán o Real Madrid.

La entidad 'merengue', no obstante, parece que se alejó durante las últimas semanas del interés en el centrocampista, pero los 'nerazzurri' han vuelto a la carga y planean realizar incluso una primera oferta formal por él.

Según informa 'Football Insider', el Chelsea espera embolsar una cantidad cercana a los 70 millones de euros por su salida, aunque el entrenador Frank Lampard ya confesó su deseo de seguir contanto con Kanté de cara a la temporada 2020-21.

"He leído los rumores sobre él y su futuro en el club. Lo he dicho muchas veces, N’Golo Kanté es uno de los mejores centrocampistas del mundo y me hubiera encantado jugar con él, con su estilo de juego. Lo tiene todo", manifestó el técnico inglés.