El Chelsea descartó a Declan Rice de niño... ¡y ahora pagarían 77 millones por él!

Declan Rice es uno de los objetivos del Chelsea. El del West Ham gusta para reforzar el mediocentro.

Y, según 'The Sun', no es la primera vez que Declan Rice ha estado en el radar de los 'blues'. Cuando tenía 14 años, el futbolista se quedó a un paso de Stamford Bridge.

A Lampard, técnico del Chelsea, le preguntaron por esta cuestión y reconoció que declinaron entonces su fichaje, pero dijo no lamentar aquella decisión.

"Sí, hubo una historia detrás.... Pero no diría que ahora nos lamentamos por haber fichado entonces a Declan Rice. Nuestra academia es uno de las mejor del mundo y no es fácil decir quién entra y quién no, no es una ciencia exacta", apuntó.

Mucho ha pasado desde entonces. Declan Rice no ha hecho más que crecer y el interés de los 'blues' en el jugador se mantiene. Tanto que, el mediocentro que pudo llegar en su día a Stamford Bridge de niño, podría desembarcar en un futuro próximo por la friolera de unos 77 'kilos', según 'The Sun'. En enero, intentarán acometer de nuevo su fichaje.