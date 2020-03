El Chelsea entra en cólera por la vulneración de la cuarentena de Mount

Mason Mount está en el punto de mira en Inglaterra por haberse saltado el protocolo de aislamiento tras conocerse el positivo por coronavirus de Hudson-Odoi. Se fue a jugar al fútbol a la calle con Declan Rice, del West Ham, aunque este no tenía órdenes de quedarse en casa.

Según 'Daily Mirror', en el Chelsea están muy enfadados por la actitud del jugador. Mount, uno de los chicos de Lampard, se expone a una grave sanción por no acatar órdenes de confinamiento.

"Llevé a mi hijo de 14 años a entrenar, vimos un coche que nos pareció algo exagerado y quisimos ver quién estaba allí. Bajaron tres o cuatro personas y mi hijo reconoció a Mason Mount, que era el conductor. Estuvieron jugando un cinco para cinco y ambos llevaban un braga para cubrirse la cara, no sé si para protegerse o para que no les reconocieran", dijo un testigo al 'Mirror'. A Mount le hicieron fotografías y le adviertieron de que no debía estar allí.

Lampard ya tuvo a Mount en el Derby County y es de su máxima confianza, pero actitudes como estas no benefician a la buena relación con el técnico.