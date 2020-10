El Chelsea, forzado a una 'operación salida' relámpago para cuadrar cuentas

Sin duda alguna, el gran animador del mercado de verano ha sido el Chelsea. Los 'blues' han incorporado a jugadores como Timo Werner, Kai Havertz, Ben Chilwell o Hakim Ziyech. Incorporaciones que han acabado costando alrededor de 250 millones de euros.

En un mercado condicionado por la crisis del coronavirus y con la UEFA mirando con lupa cada movimiento, los próximos días hasta el cierre del mercado irán en el otro sentido en Stamford Bridge. Es decir, enfocados a dar salida.

Y es que los 'blues' están obligados a dar salida a jugadores para cerrar su plantilla, rebajar la tremenda masa salarial y así cuadrar sus cuentas. De momento solo han ingresado por Álvaro Morata, al que compró el Atlético antes de mandarlo a la Juventus, y por Mario Pasalic.

Son varios los nombres que protagonizarán estos días, empezando por sus laterales izquierdos Marcos Alonso y Emerson Palmieri. Ambos están cotizados en Italia y tanto Inter de Milán como Juventus habían preguntado por ellos. Y con Chilwell, quizá uno o ninguno de ellos tenga sitio.

Continuando con la zaga, Antonio Rüdiger es uno de los jugadores que han estado más relacionados con otros clubes. Los rumores colocaron al alemán en el PSG; Tottenham y West Ham también preguntaron y desde su país hablaban de Inter o Roma.

Por delante, Bakayoko tendrá que salir casi con total seguridad. Acaba de volver de una cesión al Mónaco y Frank Lampard no cuenta con él. Durante los últimos meses se habló del Milan, donde también estuvo a préstamo, como el más interesado en el francés.

Danny Drinkwater tampoco seguirá, ya ha pasado varias cesiones a Burnley y Aston Villa y el ex del Leicester está prácticamente sentenciado por el club. La cuestión es ver dónde acaba, 'AS' y 'Radio Esport Valencia' lo relacionaban con el Valencia de Javi Gracia, que aún no ha hecho un solo fichaje.

Y habrá que ver también qué sucede con Kepa Arrizabalaga y Callum Hudson-Odoi. El portero está muy discutido, su ficha es alta y se acaba de fichar a Mendy. Mientras, el extremo ha pedido salir cedido en busca de minutos. Y tampoco nos olvidamos de un Victor Moses que acaba de volver de su cesión al Inter.