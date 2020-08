El Chelsea intenta abaratar a Havertz, que puede irse a los 200 millones

Todo apunta a que Kai Havertz jugará la próxima temporada en el Chelsea. En el mundo del fútbol se da por hecho, aunque los 'blues' aún intentan reducir en todo lo posible los costes de un fichaje que podría irse hasta los 200 millones de euros.

Esta cifra incluye el traspaso, por el que el Bayer Leverkusen se ha plantado en 100 millones, y el salario de Havertz, que también podría moverse en otros 100 millones en cinco temporadas según los datos de los medios británicos y alemanes.

Según recoge 'AS', la directora general del Chelsea Marina Granovskaia está en conversaciones con el Bayer para que reduzca el montante fijo del traspaso hasta los 80 millones de euros. Los otros 20 se incluirían en la operación en variables.

Aparentemente, el club alemán no ve con malos ojos este cambio. El Bayer Leverkusen está dispuesto a esperar para recibir esos extras y el Chelsea no puede tensar demasiado la cuerda o corre el riesgo de quedarse sin el jugador, porque no le faltan otros pretendientes como Bayern o United.