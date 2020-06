El Chelsea renueva a Pedro y Willian

El culebrón llegó a su final. Después de unos rumores que apuntaban a que ni Pedro ni Willian iban a seguir en el Chelsea lo que resta de campaña, el cuadro londinense anunció la buena nueva.

Los contratos de los dos jugadores terminaban el próximo 30 de junio, pero ambos han llegado a un acuerdo con los 'blues' para permanecer en la entidad hasta que acabe la temporada 2019-20.

Esto quiere decir que podrán jugar lo que resta de Premier y cualquier futuro partido en la FA Cup y en la Liga de Campeones, las dos competiciones en las que sigue vivo el Chelsea.

An update on the contract situation of Willian and Pedro...