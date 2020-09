El Chelsea se plantea ceder a Kepa

Después de pagar nada más y nada menos que 80 millones de euros por Kepa, el Chelsea parece decidido a quitarse de encima al cancerbero en forma de cesión.

Según 'The Sun', el portero más caro de la historia no atraviesa un buen momento y la dirección deportiva del cuadro londinense entiende que no puede continuar.

Después del fichaje de Edouard Mendy, Lampard se ha cubrido las espaldas. El senegalés tratará de competir por el puesto de titular con Caballero, con Kepa fuera de circulación.

Los 'blues' siguen sin entender por qué el vasco no termina de corregir sus fallos. Ante Brighton y Liverpool, el ex del Athletic no estuvo a la altura y lo va a pagar con su salida.

Lampard, que en más de una ocasión dio la cara por su portero, parece aceptar también la situación y dará luz verde a que se marche cedido a otro club.