El Chelsea sigue encaprichado del sucesor de De Gea

El Chelsea no piensa tirar la toalla por el fichaje del joven guardameta del Manchester United Dean Henderson. Desde hace meses viene sonando el conjunto 'blue' para hacerse con los servicios del sucesor de De Gea.

Pero en Old Trafford tienen un plan totalmente diferente para el actual jugador del Sheffield United, equipo en el que juega en calidad de cedido, una estrategia que no es otra que dejarle crecer como portero para convertirlo en el meta titular del United en un futuro no muy lejano.

Pese a ello, 'The Sun' vuelve a informar este fin de semana de un supuesto paso al frente del Chelsea por el cotizado arquero, que no deja de sonar para cambiar de equipo en el presente verano.

Y es que el Chelsea estaría preparando, siempre según el medio ya mencionado, una suculenta oferta por el guardameta internacional inglés de 23 años, un hombre que creció en la cantera 'red devil' y que todavía no ha podido debutar con el primer equipo británico.