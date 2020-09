El Chelsea también ficha mal: Kepa, Morata, Cuadrado... sus operaciones fallidas

¿Siempre ha fichado tan bien el Chelsea o, al menos tan llamativamente? Sí, la respuesta es sí, pero no le ha salido tan bien la jugada en el pasado. En este once, propuesto por el medio inglés 'The Sun', se repasan varios nombres que no llegaron a sonar tanto por su buen rendimiento, sino por lo contrario.

Kepa se encontraría indudablemente bajo palos. Arribó con galones para acabar siendo una leyenda si aprovechaba bien el tiempo en Inglaterra y acabó peleándose con sus entrenadores y perdiendo su confianza. De hecho, actualmente, no sería raro que fuera traspasado.

En defensa, Cuadrado sería el jugador más llamativo. Más de 30 millones de euros movió su incorporación, que jamás brindó tan buenas actuaciones como las que se esperaban de él. Papy Djilobodji y Tal Ben-Haim serían los centrales y Abdul Rahman Baba ocuparía el lateral izquierdo.

Bakayoko, Drinkwater y Verón, en zona medular. Los tres parecían apuestas bastante fiables, pero acabaron por no explicar el esfuerzo que se hizo por traerlas. En ataque, Morata, que acaba de fichar por la Juventus, Fernando Torres, que no estuvo tan fino como en el Liverpool, y Shevchenko.