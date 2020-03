El chico que pudo ser pintor ahora da un futuro prometedor al fútbol argentino

Velasco tiene solo 17 años y ya se ha ganado los elogios del fútbol argentino. Posee una gran capacidad para el regate, pero su verdadero secreto es la humildad. Aspira a todo en la élite.

"La primera vez que se acercaron a pedirme una foto pensé que se estaban confundiendo. Poco a poco empieza a ser más habitual. Muchos dicen que les gusta cómo juego. Yo lo agradezco y les digo que voy a dejar todo en la cancha porque quiero salir campeón con Independiente", repasó en su entrevista con 'Olé'.

Sobre si se le subirá o no la fama, fue claro: "Yo sé que hasta el día de hoy no hice nada y tengo que mantener los pies sobre la tierra. Mi papá, Juan, me lo recuerda siempre. Él fue el que me llevó a jugar al fútbol en el club Malvinas de Solano cuando tenía apenas 6 años. Y me enseñó mucho. También aprendo de mis hermanos más chicos, Sebastián y Jonathan".

Y recordó lo que le costó llegar al primer equipo: "También me acuerdo de mi mamá, que quería que me dedicase a la pintura, pero fui a un par de clases y me di cuenta de que eso no era para mí. Pero a quien más recuerdo es a mi abuela Pola".