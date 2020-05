El Chimy, convencido de que algún día podrá jugar al lado de Messi

El Chimy Ávila atendió a 'Marca' para hablar sobre la recuperación de su rodilla tras haber pasado por el quirófano. El argentino sigue soñando con jugar al lado de Leo Messi.

"No nos ponemos un plazo fijo, necesita su tiempo, adaptación... Estaría bien correr los Sanfermines para comprobar el estado de la rodilla. Lo primero es recuperar la rodilla y celebrar el Centenario. Tengo tres años de contrato", comentó el jugador de Osasuna.

Y añadió: "Estoy muy contento, ojalá recuperarme y jugar. Uno trata de hacer las cosas de la mejor manera para devolver el cariño y el amor que la gente me demuestra".

Además, no dudó en referirse a la complicada situación que está atravesando su país por el coronavirus: "Sé que de la rodilla voy a volver, pero me preocupa mi gente en Argentina, que lo está pasando mal. Alguno no podrá hacer ya nada más".

Pese al amor que siente por Osasuna, no dudó en reconocer que le gustaría jugar en un grande en un futuro: "A quién no le gustaría jugar en Atlético, Barcelona, Real Madrid o Sevilla, pero hoy soy jugador de Osasuna. Todo tiene su proceso, tiene que cumplir con el club que le paga, nadie tiene marcado el destino. El transcurrir de los años y los partidos se va viendo día a día".

Finalmente, el Chimy volvió a repetir que su sueño pasa por jugar al lado de Leo Messi y defender los colores de la Selección Argentina: "Cualquiera se adaptaría a jugar con Messi y Suárez, son grandísimos futbolistas. Uno siempre trabaja para jugar con la Selección, para defender la bandera de su país. Pienso que aún soy joven, la oportunidad va a llegar".