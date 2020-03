El Chimy en estado puro: de ir a entrenar a caballo al sueño de jugar con su hermano

El Chimy Ávila ha caído de pie en cada equipo que ha estado en España. Extrovertido y a la vez familiar, el jugador de Osasuna se abrió aún más y explicó algunos detalles de su infancia.

"La delincuencia era lo más fácil, hago eso y no trabajo. Yo no hice un daño grande, pero cometí mis errores por necesidades de hambre o de tener unas zapatillas, no por otra cosa", explicó en una charla en Instagram con el periodista Nacho Rivarola.

Uno de los secretos más sorprendentes llega de su etapa en Argentina. "A veces iba a entrenar en caballo y no quería que me viesen mis compañeros. Tuve un accidente en una Navidades. Estaba con unos amigos y nos jugamos una caja de sidra en una carrera de caballos. Salí a la calle y no frenaba. Me metí debato de un autobús. Todavía tengo la cicatriz en la frente. El caballo era bueno, pero lo envenenaron", aseguró el argentino.

Si habla de dos futbolistas en activo, uno de ellos es Leo Messi. "A Maradona no tuve la oportunidad de verlo, pero a Messi me tocó mirarle el número. A quién no le gustaría jugar con Messi... o con Ramos", sorprendió el jugador de Osasuna.

El otro nombre con el que sueña jugar es su hermano, Gastón Ávila. "Le llevo ocho años, aunque tenga que jugar parado y más gordo, mi sueño es jugar con mi hermano. Es mi jugador favorito después de Riquelme", sentenció.