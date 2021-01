'El Chiringuito': Ramos rechaza al Madrid y apunta al PSG con Messi

El 'caso Ramos' vive un nuevo capítulo. El sevillano, uno de los grandes jugadores que acaba contrato este verano, se reunió el pasado miércoles con Florentino Pérez y la cosa no fue muy bien.

Eso es lo que dejó caer Josep Pedrerol en 'El Chiringuito de Jugones'. El presentador informó del encuentro entre ambos horas antes del duelo contra el Elche, en la habitación del hotel del camero.

Hubo un cara a cara en el que el zaguero le hizo saber al máximo mandatario blanco lo que piensa de la oferta de renovación: "La propuesta que me habéis hecho, no la voy a aceptar", le habría dicho presuntamente el capitán.

Pero la cosa fue a más según apunta Pedrerol. El periodista afirmó que Ramos le transmitió a Florentino que va a escuchar ofertas, con una clara alusión al Paris Saint-Germain: "Me han dicho (PSG) que van a hacer un equipazo conmigo y con Messi", fueron sus palabras.

El presentador explicó la postura del Madrid en relación al 'caso Ramos': no puede ofrecerle más de los 12 millones que ya gana actualmente debido a la crisis derivada del coronavirus.

Por último, Juanfe Sanz echó más leña al fuego y reveló lo que le dijo presuntamente el jugador al presidente: "Me he sentido abandonado. Creo que usted como José Ángel Sánchez quieren que me vaya".